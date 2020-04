Tendances Première : Un parcours méditatif dans le Parc du Vogelzang sur Auvio

Confiné(e) et intéressé(e) par un module de 8 pratiques méditatives , évolutives et gratuites ? Apprendre à gérer le stress et les émotions pendant le confinement grâce à Bruxelles Environnement et l’Hôpital Erasme. Le 20 mars 2019 était inauguré le Parcours Méditatif dans le parc du Vogelzang, fruit d’une belle et longue collaboration entre Bruxelles Environnement et l’Hôpital Erasme. Il donne aujourd’hui accès gratuitement à des pratiques méditatives issues de la sophrologie, de l'hypnose, de la relaxation et du mindfulness. On en parle avec Suzanne Askenasi, Psychothérapeute, Hypnothérapeute, Kinésithérapeute, Relaxothérapeute, Sophrologue. https://environnement.brussels/content/parcours-meditatif-pratiques-audio-et-textes