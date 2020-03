Tendances Première : Agricall : soutien aux agriculteurs sur Auvio

Agricall est une organisation dont l’objectif est d'accompagner, partout en Wallonie, tout agriculteur et sa famille qui rencontrent des difficultés d’ordre économique, financière, technique, juridique, psychologique ou social dans la gestion de sa ferme. Un service ultra nécessaire aujourd’hui et présenté dans le nouveau numéro de Médor. On en parle avec Jehanne Bergé (journaliste Médor) et Laurence (Agricall).