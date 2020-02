Tendances Première : Avez-vous déjà entendu parler du ghosting? Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself sur Auvio

Avez-vous déjà entendu parler du « ghosting », ce phénomène habituellement associé aux relations interpersonnelles ? On l’utilise pour parler d’une personne qui coupe toute communication avec une autre, sans avertissement. Ce phénomène est aujourd’hui de plus en plus présent dans le monde du travail. Quelles conséquences ? Quels sont les origines de ce phénomène émergent ? Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.