Tendances Première : Le safer Internet Day sur Auvio

Le Safer Internet Day est un événement mondial organisé par la Commission européenne tous les ans au mois de février pour faire d’Internet un espace ludique, créatif, épanouissant et sécurisé pour tout le monde. Célébré dans plus de 110 pays, le Safer Internet Day a rapidement dépassé les frontières de l’Europe pour devenir au fil des années un rendez-vous incontournable dans l’agenda digital. On en parle avec Catherine Soudon chargée de mission au conseil supérieur de l’Education aux médias. www.betternet.be www.saferinternetday.be www.parentsconnectes.be