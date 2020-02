Tendances Première : Les bienfaits insoupçonnés de l’ennui, ou l'art de ne rien faire.. Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself sur Auvio

Les bienfaits insoupçonnés de l’ennui, ou l'art de ne rien faire. L'ennui, vous le craignez ? Vous cherchez tous les moyens possibles de le fuir ? Et si vous aviez tort ? L'ennui a ses bienfaits et vous devriez les connaître ! Intelligence, créativité, altruisme… toutes les vertus de l'ennui. Cet état d’âme a fort mauvaise presse dans notre société. Il nous conduit pourtant à libérer notre esprit et à prendre du recul. Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.