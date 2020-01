Tendances Première : L'école du changement sur Auvio

De plus en plus de voix s’élèvent pour penser l’école autrement. En septembre 2017, des professeurs passionnés ont réalisé leur rêve en ouvrant deux nouvelles écoles secondaires publiques à pédagogies actives, L’Ecole secondaire Plurielle Maritime (et sa jumelle du Karreveld) à Molenbeek et le Lycée Intégral Roger Lallemand à Saint-Gilles. Deux écoles bruxelloises qui, chacune à leur manière, bousculent les codes de l’école traditionnelle. Deux écoles où les élèves sont acteurs de leur scolarité et où l’on fait le pari que l’autonomie, la citoyenneté, la bienveillance et la mixité sociale redonnent du sens à l’enseignement. Deux écoles où professeurs et élèves construisent ensemble un projet audacieux qui cultive le plaisir d’apprendre. Le temps d’une année scolaire, ce film part à leur rencontre. On en parle avec Anne Schiffmann et Chergui Kharroubi. Lécole du changement ,à voir au Cinéma Vendôme http://www.cinema-vendome.be/