40 000 bénévoles se mobiliseront les 10, 11 et 12 janvier au profit de projets de développement qu'Iles de Paix mène auprès de milliers de familles d’agriculteurs en Afrique et en Amérique du Sud. Sang Hoon Degeimbre, chef doublement étoilé et Gwenaelle Dekegeleer (Alors On Change) vont nous en parler.