Tendances Première : Sans-abrisme : comment rester à la maison quand on n'a pas de chez soi? sur Auvio

L’Ilot asbl souhaite attirer l’attention de toutes et tous sur le fait que le public sans abri est particulièrement fragile et risque bien de faire partie des oubliés de cette crise sanitaire. Les mesures de sécurité qui permettent de contenir la dispersion et la multiplication du virus impliquent d’encourager au maximum de « rester chez soi ». Mais pour rester chez soi, il faut avoir un «chez soi». Comment faire ? On en parle avec Ariane Dierickx Directrice générale de L'Ilot