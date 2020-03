Tendances Première : Un marché de producteurs, met en place un service de livraison à domicile sur Auvio

Xavier Anciaux, maraîcher et toute l’équipe des Jardins d’OO se mobilise dans la région de Fernelmont : A Fernelmont la Coof ( Coopérative de mangeurs) va mettre en place un service de livraison à domicile afin d'aider ceux qui ne peuvent plus sortir et surtout de ne plus faire notre marché des producteurs qu'on appelle Al'Coof www.facebook.com/jardinsdoo/ www.ooexperience.be