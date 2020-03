Tendances Première : Culture Quarantaine, une plateforme de soutien aux artistes sur Auvio

Culture Quarantaine, c'est une plateforme de soutien aux artistes en cette période d'isolement. Solidaires des malades, de leurs familles et de toutes les personnes à risques, nous comprenons les mesures de confinement mises en place cette semaine en Belgique et les annulations d'évènements culturels que cela implique. Malgré cela, nous voulons continuer à rendre la culture accessible pendant ce laps de temps. ARTISTES: vous aviez des évènements prévus (concerts, spectacles, expositions, présentations d'oeuvres cinématographiques, littéraires, lectures, performances...)? -> Créez une vidéo première ou un live* sur votre page facebook d’artiste. Taguez “Culture Quarantaine” sur votre post. Nous partagerons votre annonce de vidéo première ou votre live sur la page Culture Quarantaine. Communiquez clairement sur les moyens de vous soutenir. (Assurez-vous d'avoir les droits nécessaires pour la diffusion de celle-ci.). Vous organisez une représentation qualitative? Contactez-nous à l’avance pour être ajouté à notre programme. POURQUOI DU LIVE? Pour recréer du lien en cette période de confinement, pour assurer la visibilité de votre art sur facebook - Plus d’infos sur http://bit.ly/2TYR3do PUBLIC: vous restez chez vous et recherchez tout de même à vous divertir et vous cultiver? -> venez parcourir notre page facebook et y découvrir tout un tas d'artistes qui ont beaucoup à dire, et surtout besoin de votre soutien! Le plaisir et la beauté de l'art sont les deux seules choses contagieuses de ce groupe. Le risque est minime, les bénéfices sont immenses. La culture est un virus à propager sans modération! https://www.facebook.com/culturequarantaine/