Tendances Première : Le Mois du Doc, pour découvrir le cinéma du réel de chez nous sur Auvio

Le cinéma documentaire belge francophone sera une nouvelle fois à l’honneur tout au long du mois de novembre à l'occasion du Mois du Doc, initiative du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. Une mise en lumière de la richesse de notre cinéma du réel à vivre au travers de projections, rencontres et événements aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais aussi en TV sur la RTBF et en VOD sur Sooner.be et Auvio. On en parle avec Jeanne Brunfaut, Directrice générale adjointe du Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles.