Tendances Première : Noholito, un influenceur qui n’a pas peur de ses angoisses sur Auvio

De son vrai nom James, Noholito est un jeune influenceur (Instagram, TikTok…) qui compte à son actif plus de 4 millions de followers. Il partage son quotidien, sans filtre, accompagné de ses fidèles compagnons Pamela, Serge et Simone, dans le sud-ouest de la France. Et parfois, il est accompagné de sa maman. Il n’hésite pas à parler de santé mentale et notamment des crises d’angoisses. Aujourd’hui, il publie « 28 ans d’angoisse – Parce qu’il est possible de vivre avec ! » (First Editions)