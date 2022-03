“Juges malgré nous”. Chaque jour aussi on doit juger de tout : juger d’un post sur Facebook, juger d’une performance scénique, juger d’un candidat de télé réalité. Le jugement c’est le culte de l’égo et c’est pourtant le contraire dont on aurait besoin. Avec Aurélie Russanowska, de BBDO.