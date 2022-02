Tendances Première : Dix ans pour le label « Le vin des femmes ». Avec Ann Vandenplas sur Auvio

Ann Vandenplas nous parle aujourd'hui du label "Le vin des Femmes" qui fête ses 10 ans. En mars 2012, Muriel Lombaerts crée un concept, rapidement devenu aussi un label de qualité. A travers des jurys et événements, l’objectif est de laisser s’exprimer librement les femmes autour du vin mais également de promouvoir de manière qualitative les vigneron.ne.s, les chef.fe.s, les artisans et les artistes belges voire européens. S'imposer dans le milieu du vin en tant que femme reste une aventure complexe. Grâce à Muriel, de nombreuses femmes ont pu éduquer leur palais, mettre des mots sur les sensations lorsqu'elles dégustent, développer leurs goûts et partager tout simplement des moments conviviaux.