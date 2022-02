Tendances Première : Anne Vandenplas: une femme, une battante: Sara Rezki sur Auvio

Il était une fois...une femme...plus qu'une femme...Une guerrière, une combattante. Cette warrior s'appelle Sara Rezki. Le cancer se réinvite hélas régulièrement dans sa vie depuis sa jeunesse. Plusieurs fois, son monde s'est effondré. Et un jour, Benoît Hamblenne, ancien grand boxeur Schaerbeekois lui conseille d'essayer la boxe. Elle n'y croit pas trop jusqu'au jour où il décède brutalement. En hommage à lui, elle décide de se lancer et la boxe va littéralement lui sauver la vie. Ann Vandenplas vient nous faire le portrait de Sara Rezki et nous parler de son asbl "Fightxlife" qui fait un crowdfunding ces 3 et 4 Février pour financer entre autre les cours de boxe destinés aux personnes atteintes du cancer