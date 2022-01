Tendances Première : " De Raymond Devos à Alex Vizorek, des Inconnus à Blanche Gardin : Comment l'humour a évolué ces dernières années ? Un billet de Ann Vandenplas sur Auvio

" De Raymond Devos à Alex Vizorek, des Inconnus à Blanche Gardin : Comment l'humour a évolué ces dernières années ? On a tous besoin de rire en ce moment. Qui ne s'est pas déjà passé un sketch ou une vidéo humoristique avant d'aller dormir pour se détendre ? Mais est-ce qu'on rit des mêmes choses qu’avant ? Qu'est-ce qui a changé au fond? Est-ce qu'il y'a des modes dans l’humour ? Ann Vandenplas s'est entretenue avec Julie Lahure, ancienne chargée de production dans la boîte des frères Taloches et aujourd'hui organisatrice du festival "Namur Is a Joke".