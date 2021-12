Tendances Première : Création d’un lieu pour accueillir les mineurs étrangers non accompagnés sur Auvio

HOMENA = HOME pour maison et MENA pour mineur.es étranger.es non accompagné.es. Homena asbl, c’est offrir un premier logement au loyer adapté et abordable à des jeunes puis à leur famille, notamment lors du regroupement familial, pour leur permettre de prendre leur envol et leur autonomie en Belgique. L’asbl vise ainsi à lutter contre les inégalités, à favoriser les liens sociaux entre communautés et à aider les locataires à se débrouiller seul.es dans leur logement et dans leur environnement de vie. On en parle avec Paule-Rita Maltier.