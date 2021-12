Tendances Première : Et si on commençait un journal intime en 2022? Avec Ann Vandenplas sur Auvio

Et si on commeçait l'écriture d'un journal intime en 2022? Ann Vandenplas voulait terminer l'année sur un conseil, quelque chose de simple qui puisse apporter bien-être et ressourcement aux auditeurs. Et si cela prenait la forme toute simple d'un cahier vierge et d'un stylo ? L'occasion de se rappeler tous les bienfaits de ce temps pris régulièrement pour soi face à une feuille de papier pour se raconter, se soulager, laisser une trace de vos aventures. L'écriture et ses pouvoirs magiques. Ann parlera aussi de l'histoire de NILAY INMELER, auteur du bouquin : "T'as un bug, appuie sur reset". Pour elle, l'écriture de son histoire a changé son existence. Elle donne d'ailleurs des ateliers pour aider à rédiger votre récit de vie.