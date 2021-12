Tendances Première : De la passion à la professionnalisation. Avec Ann Vandenplas sur Auvio

Artistes plasticiens et visuels, de la passion à la professionnalisation Avec la crise actuelle, certains de nos auditeurs ont peut-être renforcé leur passion pour la peinture ou la photographie. Mais finalement, comment passe-t'on le pas vers la professionnalisation ? Quelles sont les codes et les coulisses pour évoluer dans ce monde ? Ann vandenplas présente 2 artistes, Kristell in Wonderland et Marin Kasimir, aux parcours radicalement différents et inspirants.