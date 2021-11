Tendances Première : L'influence du porno sur la sexualité des adolescents. Un billet de Ann Vandenplas sur Auvio

Plusieurs excellents reportages ("Préliminaires" de Julie Talon / Envoyé spécial "la vie secrète de nos ados", " Les ados, le sexe et internet"... ) nous aident à explorer ce sujet délicat et encore trop tabou. Oui 85% des jeunes de 14 ans ont déjà vu au moins une fois un porno. Oui, le porno fait office d'éducation sexuelle pour beaucoup d'entre eux. À la suite du visionnage de ces reportages qui l'ont fortement interpellée, et son échange avec la sexologue NATHALIE COSIJNS, Ann Vandenplas tente de dégager des pistes pour que parents et professeurs puissent plus facilement aborder le sujet avec les jeunes. "Préliminaires" de Julie Talon : https://www.youtube.com/watch?v=O7Oc41_OL5g Envoyé spécial "la vie secrète de nos ados" : https://www.youtube.com/watch?v=JXVft9F89LA