Notre corps nous parle, il faut l’écouter. Mais bien souvent on ne le fait pas. Dans la publicité, c’est pareil : on se nourrit et on se retranche parfois aussi derrière des études quantitatives et déclaratives pour juger de la créativité d’une campagne. Et si là aussi on écoutait son corps ? On en parle avec Aurélie Russanowska de BBDO.