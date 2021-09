Tendances Première : Nicole magazine, un média digital féministe et authentique qui parle corps, sexualité et plaisir féminin librement. Avec Ann Vandenplas sur Auvio

"Une femme qui aime le sexe est une salope", "Les hommes pensent tout le temps au sexe", "Les femmes n'arrivent pas à faire l'amour sans sentiments". Des clichés et des stéréotypes tellement ancrés qu'ils paralysent la sexualité féminine et masculine… sauf que là on est en 2021 ! Il serait temps que ça bouge et c'est pour cela que SARA MARTIN a créé" Nicole magazine". Un média digital, féministe et authentique qui parle corps, sexualité et plaisir féminin librement. Nicole magazine sortira prochainement un magnifique bouquin "Dîner avec Nicole". Ann Vandenplas vient nous en parler. https://nicolemagazine.be/