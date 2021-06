Tendances Première : L’après Covid : Revenir à la vie d’avant ou faire autrement ? sur Auvio

Souvent lors de crises, nous devons faire le deuil de choses que nous pensions acquises. Avec la pandémie, nous sommes nombreux à nous être dit que ce Covid serait l’occasion de se recentrer sur notre bonheur, et qu’après on ne ferait plus comme avant. Alors comment vérifier que nous sommes en train d’intégrer ces changements durablement dans nos vies ? Avec Magali Mertens, adepte du coaching de résilience. www.vieetcancer.be