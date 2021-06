Tendances Première : Offrir des fleurs écoresponsables de chez nous ! (nouvelle diffusion) sur Auvio

Des fleurs écoresponsables en travaillant en collaboration avec un réseau de producteurs belges ? C’est possible. On en parle avec Robert Colard qui nous présente la plate-forme http://www.mariepoppies.be/ pour mettre en contact des fleuristes et des producteurs de fleurs belges, mais qui propose aussi de commander en ligne des bouquets de fleurs de chez nous et qui respectent l’environnement ! Valentine Weinand nous présente Marie Poppies qui est actuellement en levée de fonds sur be.lita.co pour un développement sur toute la Belgique ! Engouement oblige !