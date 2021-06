Tendances Première : Ann Vandenplas présente l'asbl "ERGONOMIC pédaconcept" sur Auvio

Bien maîtriser la langue d’apprentissage et retrouver l’accès à la culture Plusieurs spécialistes tirent la sonnette d'alarme mettant en avant un triste constat : Un certain nombre d'enfants ne maîtrisent plus la langue d'apprentissage et accumulent du retard dans leur capacité à exprimer leurs idées et leurs émotions. Et si c'était la faute de nos écrans ? Ann Vandenplas a recueilli les propos de Nadia Echadi, enseignante et créatrice de l'asbl "ERGONOMIC pédaconcept" pour mener une réflexion sur le sujet le temps d'une chronique.