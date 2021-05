Tendances Première : Magali Mertens: la persévérance sur Auvio

Et si Edmund Hillary et le sherpa Tenzing Norgay s’étaient arrêtés à mi-chemin vers l’ascension de l’Everest ? Et si Proust s’était arrêté après le 1er Tome de « A la recherche du temps perdu » ? Le monde serait-il le même ? Sans doute, mais pour eux, quelque chose se serait brisé. C’est la persévérance qui leur a permis d’aller au bout de leur rêve. Alors, sans s’entêter, comment faire pour continuer quand on a l’impression que c’est trop difficile ? Avec Magali Mertens, notre chroniqueuse de www.vieetcancer.be