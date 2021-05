Tendances Première : Ann Vandenplas: cyberharcèlement sur Auvio

Avec Ann Vandenplas, notre artiste instagrameuse. Alors que c’est la semaine contre le cyberharcèlement sur les médias de la RTBF, un fléau qui frappe tout particulièrement les jeunes, Ann Vandenplas nous parlera de la problématique du Harcèlement scolaire. Quelle forme prend t-il aujourd'hui? Et pendant le confinement? Dans le cadre de la sortie prochaine de son EP, Ann Vandenplas souhaite s'engager au côté de l'asbl "Les mots de Tom" « Les mots de Tom » a pour mission d’interpeller sur toute la problématique du harcèlement scolaire sous toutes ses formes et veut alerter les pouvoirs politiques pour qu’une sensibilisation soit mise en place tout au long du parcours scolaire afin d’éviter des drames autant que possible.