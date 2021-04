Magali Mertens (www.magalimertens.com) nous présente « C’est mon nouveau MOI : 100 témoignages de malades, aidants et soignants face à l'épreuve du cancer » : un livre et une association C My New Me qui lancent une campagne dont les bénéfices seront versés à diverses associations. https://www.helloasso.com/associations/c-my-new-me/collectes/donner-la-parole-aux-malades-du-cancer