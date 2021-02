La nouvelle émission de M6 « opération Renaissance » fait un Tollé sur Twitter et les pétitions et tribunes fusent. Est-ce la place du divertissement de valoriser ce type d'opération délicate et dangereuse pour pouvoir correspondre aux standards de la société ? Ann Vandenplas amorce la réflexion avec nous et s'interroge sur ce sujet sensible mis en lumière de manière crue dans ce programme.