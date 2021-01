Robert Colard nous propose « À VOTRE TOUR » et nous fait découvrir les projets belges de la transition. Il nous présente COCLICO, entreprise qui booste les solutions web&marketing de la production locale, du commerce de proximité, du tourisme rural et bien d’autres. Bref, de celles et ceux qui sont en phase avec « le web nature ». Avec Pascal Belpaire, le fondateur. https://coclico.be/