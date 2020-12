Tendances Première : Et si on jouait ensemble? Focus sur les carolos de l’Emporium, avec des jeux de société à la location! sur Auvio

Robert Colard et « À VOTRE TOUR » mettent en avant des projets et des porteurs de projet en lien avec la transition, l’innovation et la solidarité. A la veille des fêtes, on tente par tous les moyens de trouver des alternatives aux réunions familiales. Et si on jouait ensemble? Focus sur les carolos de l’Emporium, un magasin qui propose la location de jeux de société en période Covid. Avec Harmony Glinne, co-fond atrice.