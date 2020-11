Tendances Première : Ann Vandenplas: Que faire des cons...pour ne pas en rester un soi-même ? ( Maxime Rovere) sur Auvio

Que faire des cons...pour ne pas en rester un soi-même ? ( Maxime Rovere) "...Nous les croisons tous les jours dans les transports, on les fréquente parfois au boulot ou pire dans notre famille. Ce sont aussi des êtres qui ont partagé nos vies un temps…amis, amours et qui révèlent un jour un visage abominable. Ces cons qui sont souvent eux-mêmes fils et filles de cons. Ceux-là même qui étouffent votre bienveillance par les menaces, votre douceur par de la violence. Le travail de prévention dans leur éducation n’a visiblement pas été bien fait…il faudra hélas faire avec eux, composer avec eux ? Mais comment alors ? Rovere pose alors les bases de sa réflexion, il nous dit : « On est toujours le con de quelqu’un ; les formes de la connerie sont en nombre infini et le principal con se trouve en nous-même. Après avoir dit ça, on pourra commencer à travailler sur les cons…" Ann nous chronique le livre du philosophe Maxime Rovere ( Flammarion)