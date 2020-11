Robert Colard et « À VOTRE TOUR » mettent en avant des projets et des porteurs de projet en lien avec la transition, l’innovation et la solidarité. En cette période, Sapi’vraison nous livre un combo ultime. Que dites-vous d’acheter un sapin ardennais tout en soutenant l’HORECA et en offrant un repas gratuit pour un membre du personnel soignant ?