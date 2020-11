Tendances Première : Robert Colard: ELSA (European Law Student's Association) sur Auvio

Depuis peu, Robert Colard nous propose une nouvelle séquence, « À VOTRE TOUR » qui met en avant des projets et des porteurs de projet en lien avec la transition et l’innovation. Ce vendredi: s'investir au sein d'un projet ou d'une communauté quand on est étudiant, c'est vital. Mais que faire alors que la crise sanitaire empêche tout événement ? Des étudiants belges du réseau ELSA (European Law Student's Association) ont dû trouver des alternatives pour continuer leurs séminaires et activités.