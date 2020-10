Tendances Première : "Dans la peau d'une mendiante" de Fatiha Saïdi (Editions la Boîte à Pandore). sur Auvio

On a tous croisé des personnes mendiantes aux feux rouges, qui deviennent verts si vite ou si lentement, c’est selon. Nous avons tous imaginé les fraudes, les excuses, les légendes urbaines. Parfois, nous nous pardonnons en étant généreux, mais souvent nos bonnes résolutions sont balayées par le cours de notre vie. Cette fois, Fatiha Saïdi a sauté le pas et s’est mise « dans la peau d’une femme mendiante ». Elle livre aujourd'hui un compte-rendu de cette expérience et lève le voile sur la très dure réalité de la vie en rue. Ann Vandenplas vous en parle dans sa chronique.