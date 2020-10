Tendances Première : Learn Up : Du soutien scolaire à domicile sur Auvio

Robert Colard nous propose une nouvelle séquence, « À VOTRE TOUR » qui mettra en avant des projets et des porteurs de projets en lien avec la transition et l’innovation. Et pour commencer, nous parlerons de l’école, du Covid19 et des solutions d’accompagnement des élèves en cette période de crise. Des solutions existent comme l’ASBL Learn Up, soutien scolaire à domicile, qui doit aussi faire preuve de résilience. Elodie Solnon, responsable pédagogique chez Learn Up ASBL