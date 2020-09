Tendances Première : Le thé Pu'Er, un thé chinois qui fleure bon la mousse humide, l'étable et... le champignon. Avec Nathalie Masset de Teaside. sur Auvio

Nathalie Masset, notre sommelière du thé nous propose quelques idées de dégustations et histoires des thés. Aujourd’hui, c’est l’automne ! Et qui dit automne, dit sous-bois, champignons et... thé Pu'Er, un thé de garde chinois qu'on compresse en galettes et qui fleure bon la mousse humide, l'étable et... le champignon. https://www.teaside.be/