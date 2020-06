Tendances Première : Le Théâtre en streaming sur Auvio

Le Théâtre "le Public" a décidé de se lancer dans une toute nouvelle expérience : le théâtre en streaming. Ces mercredi et vendredi soir, Richard Ruben et Marie-Paule Kumps seront les premiers à tenter cette expérience en Belgique et à jouer en direct dans la grande salle du Public face aux caméras. Leur public sera derrière les écrans et pas dans la salle. Peut-être un nouveau public grâce à cette formule ? Focus sur la manière dont ils ont abordé cette nouvelle expérience et comment ils ont construit leur seul en scène. Avec notre artiste instagrammeuse, Ann Vandenplas.