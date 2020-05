Tendances Première : Les (re)trouvailles d'une confinée avec Ann Vandenplas, artiste et instagrammeuse. sur Auvio

Les (re)trouvailles d'une confinée avec Ann Vandenplas, artiste et instagrammeuse. J'ai retrouvé mes vieux posters des tops modèles Cindy Crawford et Claudia Shiffer, des femmes aux formes plantureuses et healthy. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, les mannequins sur les webshops des grandes enseignes ont entre 16 et 20 ans, font du 34 et sont perdues dans leurs vêtements. Alors que nous sommes dans une époque où il s'agit plus que jamais de respecter les femmes et de ne plus leurs imposer constamment des diktats, pourquoi la mode continue-t ‘elle à offrir des modèles totalement éloignés de la réalité à nos filles, nos sœurs, nos amies? Coup de projecteur sur cet étrange milieu et son histoire...