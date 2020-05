Tendances Première : Comment vivre le "ce ne sera plus comme avant" ? Avec Magali Mertens sur Auvio

Magali Mertens anime l'asbl Vie et Cancer. Régulièrement, elle revient avec nous sur un aspect qui l'a marqué dans la société d'aujourd'hui. En se basant sur sa propre expérience "d'après cancer" et sur les conseils de coaching qu'elle propose aux anciens malades, Magali Mertens envisage pour nous "l'après confinement". Comment vivre le "ce ne sera plus comme avant" dans les meilleures conditions ? www.vieetcancer.be