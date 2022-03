Tendances Première : «Tous activistes ? » sur Auvio

Autour de nous, nous entendons constamment parler de manifestations, de luttes ou d'engagements pour défendre tel ou tel combat. On parle le cas échéant d'activisme. Mais qu'est-ce que l'activisme finalement? Qu'est-ce qui le définit? Quelles sont ses limites et ses responsabilités? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités: Carine Thibault, porte-parole de Greenpeace; Anouck Van Gestel, journaliste qui s’était engagée pour les migrants en accueillant des migrants chez elle et acquittée en 2021 dans le procès d'hébergeurs de migrants; Marie Doutrepont, avocate dans le procès de la solidarité des hébergeurs de migrants, experte en droit de l'immigration et la violation des droits de l'homme et Yasmine Lamisse, chroniqueuse juridique.