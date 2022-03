Tendances Première : Le festival SOIF D'IDÉAL (Festival du Film d'Éducation) sur Auvio

Festival SOIF D'IDÉAL (Festival du Film d'Éducation) (15-19 mars) A l’heure où beaucoup d’acteurs de l’enseignement, parents compris, réclament une réflexion sur l’école ; le Festival du Film d’Éducation - SOIF D’IDÉAL offre une belle occasion. Bien plus qu’un simple festival, c’est un évènement pour toutes et tous, qui mêle cinéma et Éducation permanente et porte une multiplicité de regards sur l’éducation au sens le plus large et donc, immanquablement, sur la société. Repenser le cadre, faire bouger des lignes, découvrir des choix de vie, des histoires, le temps d’une séance, d’une rencontre, de débats et bien d’autres choses. Egalité des genres, santé mentale, numérique, alphabétisation, travail et non-travail, migration, petite enfance, lutte sociale, autant de portes d’entrées proposées par une équipe dynamique et engagée du CEMÉA, Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active. Avec Frédéric De Gucht, coordinateur du festival et Geoffroy Carly co-directeur des CEMÉA et l'un des membres fondateurs du Collectif21