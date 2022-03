Tendances Première : Passeur du réel du mardi 15 mars au vendredi 18 mars 2022 au Delta (Namur) sur Auvio

Les « Fake News » s’incrustent, se multiplient et se banalisent. Elles n’en restent pas moins une menace pour nos démocraties. Dans un monde où le faux s’impose face au réel, toutes les dérives sont possibles. Au cœur de la quête de la vérité, le journalisme s’en prend pourtant plein les dents. Boudés par certains, conspués par d’autres, les professionnels des médias font face au dénigrement et à la violence. Pour la troisième fois, du 15 au 18 mars 2022 à Namur, un cycle de rencontres sera organisé autour du journalisme vivant, autour d’ateliers, de témoignages, d’expositions et de projections. Le but de cette manifestation est de sensibiliser le public (les jeunes en particulier) à l’importance d’une information engagée, créative et de qualité. L’objectif est aussi de confronter le public aux réalités du monde via des témoignages de première main, racontés « en live ». Pour mettre à l’honneur et faire (re)découvrir des journalistes, réalisateurs et photographes qui, par leur recherche de la vérité, s’érigent en « Passeurs du Réel » ! Xavier Istasse, organisateur, David Leloup, Journaliste et Jeremy Lempin, photographe sont en studio pour nous en parler. Les passeurs du réel (lespasseursdureel.be) événements – le Delta – Espace Culturel Provincial