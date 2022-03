Tendances Première : Politiques migratoires : fabrique de l'incertitude ? sur Auvio

Migrer, c’est entrer en incertitude. Incertitude sur la durée de la migration, sur les futurs lieux de vie, sur les étapes à franchir, sur la sécurité financière et matérielle, sur les perspectives d’avenir. Migrer, c’est aussi un parcours fait de changements, de bifurcations, de redéfinitions de projets. Un parcours par ailleurs jalonné de procédures administratives ou juridictionnelles, demandes de titres de séjour limité ou illimité, dont les règles sont de plus en plus complexes et évoluent au gré des politiques migratoires. Or, la complexité croissante du régime migratoire belge amplifie les incertitudes, immobilise les trajectoires et fabrique une proportion importante de situations irrégulières. Avec un impact lourd sur le vécu des personnes migrantes, qui peut parfois conduire à des situations de non-respect des droits humains. C’est tout l’objet du 13ème numéro de Société en Changement de l’Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines (Iacchos). On en parle avec Laura Merla, sociologue, CIRFASE, Centre interdisciplinaire de Recherche sur les Familles et les Sexualités, Sarah Smit sociologue à l’UCLouvain et Elisabeth Destain, Juriste ADDE.