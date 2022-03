Tendances Première : Hypnose-toi toi-même (Ed. Flammarion) sur Auvio

Addictions (tabac, alcool, gourmandise excessive, etc.), douleurs (mal de dos, migraine, etc.), perturbations du sommeil, troubles obsessionnels, confiance en soi, peur de vieillir… Nos émotions nous détournent de notre bien-être. Nous sommes en permanence confrontés à des situations nouvelles qui nécessitent des changements de comportement. L’autohypnose est une réponse simple, efficace et facile à mettre en œuvre afin de résoudre ces problèmes. Pour nous aider, le Dr Jean-Marc Benhaiem illustre chaque cas, à travers les aventures d’une famille imaginaire, les Valmer, proposant des exercices pratiques et adaptés à chacun(e) et aux situations rencontrées. L’hypnose révèle un processus thérapeutique passionnant à découvrir et à s’approprier !