Tendances Première : Guerres d’influence (Ed. Odile Jacob). Avec Frédéric Charillon sur Auvio

LE DOSSIER : Guerres d’influence (Ed. Odile Jacob) Quoi de commun entre les « panda kissers » (les zélateurs de la politique chinoise), la « Poutine mania », les « réseaux » turcs ou qataris, la K-pop (musique pop coréenne), les fondations allemandes, les Instituts Confucius ou les programmes d’invitation « Young leaders » aux États-Unis ? Dans tous les cas, il s’agit d’afficher, de séduire, de convaincre, de trouver des relais, dans une stratégie d’État plus globale qui vise à conquérir les esprits. Car – c’est la thèse de ce livre – l’influence, et non plus la puissance, est la nouvelle clé pour déchiffrer le jeu des relations internationales. L’influence mobilise des ressources croissantes de la part des États. Elle leur permet de modifier le rapport de force mondial, de contrôler des pays tiers ou d’y prospérer sans entrave. On peut dénoncer ces stratégies d’influence comme autant de manipulations inacceptables, pointer du doigt leurs commanditaires, en particulier quand ils pratiquent la nuisance et l’intimidation. Mais elles sont devenues la norme géopolitique. Frédéric Charillon est professeur des universités de science politique à l’université Clermont-Auvergne, coordonnateur des enseignements de Questions internationales à l’ENA, conseiller diplomatie et défense à l’ESSEC.