Tendances Première : Que faire de nos vieux textiles ? sur Auvio

On le sait, l’industrie textile est l’une des plus polluantes au monde ! Elle est responsable de 10 pour cent des émissions mondiales de CO2. Et, la fast fashion apparue ces dernières années, aggrave encore le problème. Historiquement, le secteur de la mode proposait deux collections par an. Avec la fast fashion, ce n’est pas moins de 50 cycles de création qui voient le jour chaque année ! Cependant, les consciences s’éveillent et les comportements commencent à changer. Le secteur mondial de la seconde main a été multiplié par 3 depuis 2012. Comment avoir une consommation de vêtements plus raisonnée, plus durable ? Comment valoriser nos vieux textiles ? On en parle avec nos invités : Renaud De Bruyn, expert Déchets pour l’asbl Ecoconso, Luna Aslan, responsable de projet chez NOOSA (fibre 100 pourcents circulaire) et Bruno Gathy, responsable commercial chez Soprema qui propose un matériau d’isolation réalisé à partir de nos vieux jeans. Avec aussi une petite visite du Centre de tri textile des Petits Riens en compagnie de Claudia Van Innis, chargée de communication.