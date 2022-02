Tendances Première : Abécédaire d’une pandémie (Ed. Anthemis). Avec François Ost et Emmanuelle Zech sur Auvio

Penser l’après-Covid grâce à un livre de reconstruction, révélateur de l’état de nos sociétés, c’est ce que nous propose François Ost, juriste et philosophe qui préside la Fondation pour les générations futures. De « avenir » jusqu'à « zoonose », en passant par « démocratie », « masque » et « peur », les mots sont l’occasion d'une discussion critique des enjeux qui leur sont liés. Nous nous arrêterons aussi aux mots liés au « deuil » pour présenter une étude internationale en cours « Quel deuil à l'ère du covid ? » avec Emmanuelle Zech, professeure à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UCLouvain.