Tendances Première : Microfinance : les micro-crédits peuvent-ils booster le tissu entrepreneurial ? sur Auvio

La microfinance en Belgique est un accélérateur d'emploi au service de l’entrepreneuriat populaire. 70% des entrepreneurs accompagnés par microStart sont toujours en activité après 2 ans, c’est ce qui ressort de la dernière étude commandé par l’organisme. L’occasion pour nous de revenir sur la microfinance. Une alternative aux difficultés de la crise économique ? Qui peut en bénéficier ? Comment ? Quel impact la microfinance peut-elle avoir en Europe ? On en parle avec David Taquin, Chief Development chez microStart et Caroline Tsilikounas, Général manager du Réseau Européen de la Microfinance. Avec aussi Ons Bouslama, créatrice de la boutique d’artisanat équitable tunisien Medina Fair Lab. En savoir plus sur MedinaFairLab, la box cadeau artisanale Prêt et conseils pour votre petite entreprise – microStart Réseau européen de microfinance | La voix de la microfinance européenne (european-microfinance.org)