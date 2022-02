Tendances Première : Inscriptions scolaires, quels changements ? Vos questions au Ligueur sur Auvio

Choisir son école, quels changements ? Avec Le Ligueur, un dossier spécial inscriptions scolaires Que ce soit pour un passage en primaire, en secondaire ou dans le supérieur, cette période des inscriptions est particulière pour les parents et leurs enfants en âge de changer d’établissement. Et remplir ce dossier demande réflexion, d’autant que certaines règles ont changé cette année. Devant l’incertitude d’obtenir l’école de son choix, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. Yves Marie Vilain et Romain Brindeau, journalistes au Ligueur vont relever le défi de vous expliquer tout et de répondre à toutes vos questions ! Et ce sera le cas également via le mail du Ligueur redaction@leligueur.be, après l’émission de ce jour. https://www.leligueur.be